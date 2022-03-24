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Remedy рассказала о работе над новыми проектами и успехах Control

Remedy рассказала о работе над новыми проектами и успехах Control


Студия Remedy опубликовала финансовый отчет, рассказав об успехах своих проектов и планах на будущее. Согласно информации в этом отчете:



Control уже продана тиражом больше 3 миллионов копий (в декабре 2020 года этот показатель был на уровне в 2 миллиона копий). Суммарно же в Control сыграло больше 15 миллионов человек (раздачи, подписки).



Сейчас Remedy работает над 2мя играми во вселенной Control, которые имеют рабочие названия Condor (сейчас на стадии проверки концепции) и Heron (сейчас на стадии проработки концепции).



Remedy и Tencent работают над условно-бесплатной игрой Vanguard, проект на стадии проверки концепции.



Alan Wake 2 в активном производстве, релиз запланирован на 2023 год. Напомним, пока по игре показали только трейлер-анонс.


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По материалам: newxboxone

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