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Самые главные уязвимые точки Стрельцов

Самые главные уязвимые точки Стрельцов

У каждого из нас есть как свои сильные, так и слабые стороны. Астрологи рассказали о том, какие черты характера и особенности энергетики делают Стрельцов слабее. Представителям данного Знака нужно знать о своих слабостях, чтобы легче их побеждать.


Ранее мы уже рассказывали об уязвимых точках других представителей стихии Огня: Львов и Овнов. В некотором роде Стрельцы на них очень похожи, хоть и имеют принципиально иной подход к принятию решений.

Неуступчивость

Эти люди часто идут на все, лишь бы достичь успеха в жизни. Они не желают быть «номером два». Их цель быть лучшими, но это желание порой создает им массу проблем. Люди воспринимают их как врагов, а не как друзей, что порождает лишние неурядицы в общении и в достижении взаимопонимания. Стрельцы не уступают никому и ни в чем, за что их частенько ненавидят окружающие, воспринимая как заклятых врагов и надменных личностей.

Импульсивность

Стрельцы сначала говорят, а потом думают. Они выполняют свои обещания, но их длинный язык порой заводит их в такие дебри, из который выбраться бывает крайне непросто. Причиной тому служит врожденная импульсивность. Если вы рождены под этим Знаком, постарайтесь победить это в себе как можно скорее.


Нетерпимость

Стрельцы ненавидят, когда им возражают, когда чужие взгляды отличаются от их взглядов. Им крайне непросто строить диалог с теми, чье мировоззрение и мнение относительно каких-то вопросов различаются. Именно поэтому практически всегда с равными по интеллекту людьми они сначала ссорятся и не находят общего языка, но потом это часто изменяется в противоположную сторону.

Неумение планировать дела

Стрельцы просто не умеют составлять план на день, неделю, месяц, год. Они действуют по вдохновению и никак иначе. Им просто не нравится, когда нужно жить по расписанию. Их вгоняет это в меланхолию и лишает хорошего настроения, но вместе с тем приносит массу проблем.

Эгоизм

Стрельцы — большие эгоисты, причем порой вы не сможете в своем окружении найти еще больших людей с обостренным самолюбием, нежели Стрельцы. Они всегда думают только о себе. Исключение составляет вторая половинка, и то не всегда. Порой за желанием помочь кому-то Стрельцы маскируют возможность показать всем вокруг, что они лучше, чем кажутся.


Лень

Стрельцы — крайне успешные люди, но очень часто на них нападает ужасная и непреодолимая лень. Они не могут ничего с ней поделать, поэтому просто растворяются в ней, уходя с головой в безделье и релакс. Порой такие вспышки «ничегонеделания» случаются прямо посреди рабочего процесса.

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По материалам: dailyhoro.ru

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