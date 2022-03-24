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Слух: скоро в FIFA 22 начнут тестировать кроссплатформенный мультиплеер

Слух: скоро в FIFA 22 начнут тестировать кроссплатформенный мультиплеер


Поклонники FIFA уже несколько лет ждут, когда Electronic Arts реализует в игре кроссплатформенный мультиплеер. Ранее появлялись слухи, что в FIFA 23 общий мультиплеер между разными платформами может быть доступен уже на старте. Сейчас же появилась информация, что предварительно его намерены внедрить в FIFA 22.

Известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который специализируется на проектах Electronic Arts, рассказал, что ему известно о планах скоро начать тестирование общего мультиплеера в FIFA 22. При этом, в Ultimate Team в FIFA 22 игроки не получат доступ к кроссплатформенному мультиплееру, в самом популярном режиме футбольного симулятора кроссплей стоит ждать в FIFA 23. В планах EA использовать FIFA 22, чтобы протестировать работу кроссплатформенного мультиплеера, а уже полноценная его реализация будет в следующей игре серии.

Напомним, что релиз FIFA 23 должен состояться осенью этого года, хотя официально игра еще не представлена.

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По материалам: newxboxone

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