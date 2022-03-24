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Создатели Scorn рассказали о процессе разработки и показали новые видео

Создатели Scorn рассказали о процессе разработки и показали новые видео


Разработчики из студии Ebb Software обещают выпустить ожидаемую игру Scorn в этом октябре, хотя пока было показано не так много геймплея. Однако, студия в этом году активно делится подробностями и рассказывает игрокам о ходе разработки проекта. Разработчики опубликовали пару новых роликов, которые можно посмотреть ниже.

В первом видео демонстрируется пример, как может решаться одна из головоломок в Scorn.


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Во втором видео демонстрируется работа механизмов в Scorn.


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Создатели Scorn отмечают, что создание проекта идет по плану, и они «один за другим» завершают разработку уровней. Летом создатели Scorn намерены начать тестирование игры.

Напомним, что сразу после релиза Scorn будет доступна в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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