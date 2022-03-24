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Сразу 3 игры пополнят сегодня подписку Game Pass

Сразу 3 игры пополнят сегодня подписку Game Pass


Подписка Game Pass сегодня, 24 марта, пополняется сразу 3 новыми играми — по две на приставках Xbox и на PC. В подписку сегодня добавят:



F1 2021 — Xbox, только для подписчиков Game Pass Ultimate за счет EA Play



Norco — PC



A Memoir Blue — Xbox, PC

Отметим, что Norco и A Memoir Blue — это новинки, которые добавляют в Game Pass сразу после релиза.

F1 2021


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F1® 2021

В F1® 2021, официальной игре ЧЕМПИОНАТА МИРА «ФОРМУЛЫ 1» FIA 2021 ГОДА, у каждой истории есть начало. Главное игровое событие в мире автоспо…
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Norco


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NORCO

NORCO — это уникальное point-and-click приключение в жанре «южная готика», сюжет которого разворачивается на фоне затопленных пригородов и з…
Перейти в Microsoft Store

A Memoir Blue


Watch this video on YouTube На данный момент релиз игры в Microsoft Store не состоялся — проект появится в течение дня.
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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