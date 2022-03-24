Сразу 3 игры пополнят сегодня подписку Game Pass





Подписка Game Pass сегодня, 24 марта, пополняется сразу 3 новыми играми — по две на приставках Xbox и на PC. В подписку сегодня добавят:

F1 2021 — Xbox, только для подписчиков Game Pass Ultimate за счет EA PlayNorco — PCA Memoir Blue — Xbox, PC

Отметим, что Norco и A Memoir Blue — это новинки, которые добавляют в Game Pass сразу после релиза.

F1 2021

F1® 2021

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В F1® 2021, официальной игре ЧЕМПИОНАТА МИРА «ФОРМУЛЫ 1» FIA 2021 ГОДА, у каждой истории есть начало. Главное игровое событие в мире автоспо…

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Norco

NORCO

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NORCO — это уникальное point-and-click приключение в жанре «южная готика», сюжет которого разворачивается на фоне затопленных пригородов и з…

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A Memoir Blue

Watch this video on YouTube На данный момент релиз игры в Microsoft Store не состоялся — проект появится в течение дня.