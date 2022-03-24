Стас Пьеха высказался о возможном участии своего сына в шоу

Певец Стас Пьеха поделился своим мнением об участии детей звезд в телевизионных конкурсах. Когда-то участие в «Фабрике звезд», которая имела высокие рейтинги, помогло музыканту. Стас Пьеха говорит, что программа дала ему «волшебный пинок» на долгий срок. Но сейчас на карьеру артиста интернет оказывает чуть ли не большее влияние, чем телевидение и радио, вместе взятые. Поэтому телевизионные конкурсы перестали быть важным инструментом в раскрутке артиста. Певец признался, что не готов отпустить своего ребенка на подобное шоу. «Я наблюдал, какая травля была в адрес детей знаменитостей в последнее время в «Голосе» и других конкурсах. Это было отвратительно. Оскорбляли и травили просто за то, что человек родился в известной семье. А ведь, как правило, эти дети пели очень хорошо. Потому что они с раннего возраста росли на хорошей музыке, у многих на генетическом уровне были заложены отличные музыкальные данные. У меня откликались болью вся эта травля, ненависть и хейт в адрес одаренных детей из известных семей. Поэтому я, наверное, не готов отправлять сына на шоу», — заявил музыкант.Стас Пьеха с сыном Петей Ответил певец и на вопросы о ссоре со своей знаменитой бабушкой. 84-летняя певица Эдита Пьеха практически не дает концерты в силу своего преклонного возраста. В последнее время в СМИ стали появляться слухи о том, что артистка якобы сейчас не общается со своим звездным внуком Стасом Пьехой. «Я с бабушкой общался последний раз не позднее чем три дня назад. Мы поговорили обо всем понемногу — о наших эмоциях, переживаниях, чувствах. Меня порадовал ее оптимизм. Мы действительно общаемся не так часто, как хотелось бы — уж точно не ежедневно. Но ни морально, ни физически, ни финансово никто Эдиту не забросил», — заявил певец Teleprogramma.pro.