Тимати решил заменить Макдоналдс

Рэпер Тимати заявил о своих амбициозных планах. Артист сделал серьезную заявку в программе импортазамещения на территории России. Рэпер подал заявку на грант мэра Москвы Сергея Собянина для развития сети фастфудов. Музыкант сделал ставку на качество своего продукта при сохранении низкой стоимости гамбургеров, сообщает «Вечерняя Москва».Тимати «Макдоналдс» отличался тем, что предлагал еду за относительно невысокую цену при промышленном производстве. Тимати заявил, что будет делать крафтовую еду (ручной работы) при тех же деньгах. Отметим, что Тимати уже имеет сеть фастфудов в России, но при финансовой поддержке государства надеется расширить и улучшить работу своих ресторанов.