Times: у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы

Вадим Карасев

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку оружия и боеприпасов, необходимых для сопротивления российской армии, проводящей в стране спецоперацию по демилитаризации, пишет британская газета The Times.

В статье отмечается, что украинские войска тратят огромное количество боеприпасов, в частности на борьбу с российскими танками и авиацией. Официальные лица на Западе также заявляют, что Украина тратит значительно больше боеприпасов, чем предполагалось, пишет издание, и объясняют это тем, что изначально ожидался другой сценарий противостояния. Так, никто не ждал, что многие крупные города Украины не будут захвачены спустя месяц после начала спецоперации, — к этому моменту Запад готовился поддерживать в основном ограниченное повстанческое движение.

Газета напоминает, что Киев неоднократно призывал Германию и Францию выполнить свои обязательства и отправить больше оружия Украине. В частности, накануне с таким запросом обратился советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Как писал Ruposters, власти Германии уже три недели игнорируют требование Украины о поставках тяжелых вооружений, таких как танки, самолеты, вертолеты, средства ПВО и даже боевые корабли.

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