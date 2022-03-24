Тодоровский опубликовал одно из последних фото Евгении Брик

После смерти актрисы Евгении Брик ее муж, режиссер Валерий Тодоровский сегодня впервые вышел на связь. В начале февраля жизнь Валерия Тодоровского изменилась раз и навсегда. Режиссер потерял свою жену Евгению Брик, которую он очень любил. Целых полтора месяца после трагедии вдовец отказывался от любых комментариев и отвечал на звонки только нескольких самых близких друзей. Сегодня Тодоровский впервые нарушил молчание в Сети. Он разместил в своем микроблоге одно из последних фото его супруги, сделанное еще до того, как ей резко стало хуже.Евгения Брик «Женя...»,— написал Тодоровский в комментарии к фото. Знакомые и просто неравнодушные поклонники пытаются утешить режиссера. Многие пишут слова поддержки в его адрес. «Как можно пережить потерю такого человека?! Скорбим неимоверно!» — переживают фанаты. По информации в прессе, страшный диагноз Брик поставили два года назад — в самом начале пандемии. Она проходила лечение в Штатах, поэтому о проблемах актрисы мало кто знал. Кстати, похоронена Евгения была тоже за границей. поэтому многие друзья артистки даже не смогли проститься с ней. Ранее стало известно, что Тодоровский остался с дочкой в Лос-Анджелесе и возвращаться не собирается. Заботиться о 12-летней Зое ему помогает теща Галина Хиривская. Насколько известно, дочка Брик узнала от родных о смерти мамы не сразу. Они очень боялись, что трагедия приведет к срыву подростка.