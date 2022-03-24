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Тодоровский опубликовал одно из последних фото Евгении Брик

Тодоровский опубликовал одно из последних фото Евгении Брик
После смерти актрисы Евгении Брик ее муж, режиссер Валерий Тодоровский сегодня впервые вышел на связь. В начале февраля жизнь Валерия Тодоровского изменилась раз и навсегда. Режиссер потерял свою жену Евгению Брик, которую он очень любил. Целых полтора месяца после трагедии вдовец отказывался от любых комментариев и отвечал на звонки только нескольких самых близких друзей. Сегодня Тодоровский впервые нарушил молчание в Сети. Он разместил в своем микроблоге одно из последних фото его супруги, сделанное еще до того, как ей резко стало хуже.
Евгения Брик «Женя...»,— написал Тодоровский в комментарии к фото. Знакомые и просто неравнодушные поклонники пытаются утешить режиссера. Многие пишут слова поддержки в его адрес. «Как можно пережить потерю такого человека?! Скорбим неимоверно!» — переживают фанаты. По информации в прессе, страшный диагноз Брик поставили два года назад — в самом начале пандемии. Она проходила лечение в Штатах, поэтому о проблемах актрисы мало кто знал. Кстати, похоронена Евгения была тоже за границей. поэтому многие друзья артистки даже не смогли проститься с ней. Ранее стало известно, что Тодоровский остался с дочкой в Лос-Анджелесе и возвращаться не собирается. Заботиться о 12-летней Зое ему помогает теща Галина Хиривская. Насколько известно, дочка Брик узнала от родных о смерти мамы не сразу. Они очень боялись, что трагедия приведет к срыву подростка.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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