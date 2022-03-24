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В Game Pass добавили больше 60 GOTY с момента запуска

В Game Pass добавили больше 60 GOTY с момента запуска


Game of the Year (GOTY), или «Игра года», самая престижная награда в году, которую хочет получить каждый разработчик. Такую награду по итогам года выдают разные издания, фонды, организаторы премий, а также многие другие.

Компания Microsoft поделилась впечатляющей статистикой по Game Pass и отметила, что с момента запуска сервиса в 2017 году в него добавили больше 60 игр с наградами GOTY. Некоторые из этих игр попали в Game Pass сразу после релиза, другие же добавляли через несколько месяцев или лет после выхода.

Выступая во время презентации Microsoft Game Dev для Game Developers Conference 2022, директор Microsoft по планированию контента Джойс Лин заявила, что цель Game Pass — предлагать качественные игры:

С самого начала мы сосредоточились на предоставлении действительно высококачественной библиотеки игр. Итак, мне лично нравится эта статистика, которая заключается в том, что с момента запуска Game Pass выпустил более 60 победителей «Игры года» из более чем 30 наград, и это касается как собственных, так и сторонних разработчиков.

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По материалам: newxboxone

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