В Грузии высказались о силовом захвате Южной Осетии на фоне ситуации на Украине

Вадим Карасев

Грузия не станет пользоваться ситуацией на Украине для силового захвата Абхазии и Южной Осетии, заявил в эфире телеканала Palitra News спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По словам представителя партии "Грузинская мечта", некоторые оппозиционные политики стали заявлять о "появлении окна возможностей" для Грузии в связи с событиями на Украине, предлагать "открыть второй фронт" или создать новые переговорные форматы. Однако он уверен, что реальных основания для реализации таких сценариев нет.

Один из лидеров оппозиционной "Стратегии Агмашенебели" Серго Чихладзе возмутился позицией спикера и выразил уверенность, что лидеры "Грузинской мечты" "не видят новой политической реальности".

"Никто из оппозиции не говорил о возвращении территорий военным путем. Мы вместе с нашими партнерами работаем над поиском мирных путей в отличие от "Грузинской мечты". А касательно того, что в мире создалась новая геополитическая обстановка и для Грузии появилось новое окно возможностей в направлении НАТО и ЕС, с этим все согласны. Если Шалва Папуашвили и другие лидеры "Грузинской мечты" не видят новой политической реальности, это говорит об их невежестве", - заявил оппозиционер в интервью "Грузия Online".

Как писал Ruposters, жители Грузии поддержали решение правительства страны не присоединяться к санкциям против России.





Грузия Южная Осетия спецоперация в Донбассе