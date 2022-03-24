В Новгородской области открылось производство полиэтиленовых труб для газопроводов

Вадим Карасев

В городе Боровичи Новгородской области открылось новое производство полиэтиленовых труб для газопроводов.

Эту продукцию уже ожидают газовики по всей стране. Ведь только в 2022 году построят сотни километров газовых сетей и природный газ придет в 370 новых населенных пунктов.

Производство было создано в рекордно короткие сроки: строительство площадки началось в декабре 2021 года, а пусконаладка оборудования длилась всего месяц.

Новый цех укомплектован высокотехнологичным оборудованием производительностью до 300 метров в сутки. Линия позволяет изготавливать трубы различного диаметра: и для магистральных газопроводов, и для уличных сетей.

База для изготовления труб полностью отечественная – и оборудование, и сырье. Например, используется полиэтиленовая крошка исключительно российского производства.

Открытие цеха еще раз подтверждает, что отечественные производители готовы полностью обеспечить потребности газовой отрасли в материально-технических ресурсах для выполнения поручений президента по газификации регионов нашей страны.

"В Группе Газпром межрегионгаз и вообще в Газпроме системно реализуется программа по импортозамещению. Мы ее начали не вчера, а много-много лет назад. Как я уже недавно говорил об этом, все, что нужно для догазификации обеспечено услугами отечественных поставщиков. Труба металлическая, полиэтиленовая, газовые шкафы, регуляторы, газовые плиты с хорошим прекрасным дизайном, газовые котлы, газовые счётчики, газоанализаторы. Все, что нужно для реализации программы газификации и догазификации есть в распоряжении нашей компании. сейчас конечно на территории страны работают заводы, которые выпускают и оборудование, и комплектующие. Все то, что нужно для выполнения этой программы. важно, что сегодня потребители выбирают котёл. Плиту отечественного производства, потому что это красивое, надёжное и недорогое оборудование", - рассказал генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз Сергей Густов.