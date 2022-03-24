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Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится

Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится
Певица Вера Брежнева призналась, чем занимается. Артистка покинула Россию еще месяц назад, о чем рассказала в социальных сетях. Сейчас артистка находится в одной из стран Европы. На днях Вера Брежнева опубликовала информацию о том, что трудится в волонтерском центре для помощи беженцам, а также попросила поклонников присоединиться к работе организации в Люблине. Из этого фанаты сделали вывод, что артистка находится в Польше. Как оказалось, певица действительно уехала из России, но в качестве направления выбрала другую европейскую страну. «Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в Польше, а в Италии, где нахожусь почти месяц. Пункты есть по всей Европе. Мы делаем одно дело. Просто есть пункты побольше и поменьше. У нас поменьше, и мы справляемся, а в Люблине огромный хаб. Там помощь нужна всегда. Вчера, сегодня, завтра. С жильем там проблемы, поэтому лучше, чтобы приезжали те, кто уже на месте. Обнимаю всех, кто помогает, кто готов предоставить любую помощь. Это и есть любовь», — поделилась артистка.
Вера Брежнева Здоровая микрофлора влагалища служит естественным барьером для инфекций. Чтобы предотвратить рецидивы… Вера неоднократно высказывалась против спецоперации, которая сейчас проводится на Украине. Артистка призывала к немедленному установлению мира. Также звезда рассказывала, что ее супруг Константин Меладзе находится в Киеве вместе с детьми от первого брака и вынужден периодически прятаться в бомбоубежищах. В Италию Брежнева уехала неслучайно. Артистка давно обожает солнечную страну, где проводит по несколько месяцев в году. Именно здесь когда-то состоялась свадьба Веры и Константина Меладзе. Пока непонятно, где и как звезда намерена продолжать свою карьеру. Сейчас все чаще появляются сообщения о том, что выступать в России Брежнева уже не сможет. Сама же артистка не загадывает так далеко. На время проведения спецоперации она поставила карьеру на паузу и перестала выпускать треки. По мнению звезды, сейчас лучше тратить время на благотворительность и помощь окружающим.    
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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