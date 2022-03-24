Вучич заявил, что власти непризнанного Косова растоптали Брюссельское соглашение

23:31 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти растоптал Брюссельское соглашение, которого больше не существует. Об этом в четверг в специальном обращении к нации заявил президент Сербии Александар Вучич.

«По распоряжению Альбина Курти сегодня сменена из косовских институтов власти судья Лильяна Стеванович. Готовится смена всех сербских командиров, всех сербских полицейских, которые присутствовали на заседании Совета по национальной безопасности в Белграде. Альбин Курти решил напасть на Сербию, Альбин Курти раздавил Брюссельское соглашение. По его воле и по воле тех, кто его защищает, Брюссельского соглашения больше не существует. Альбин Курти тот, кто хочет разрушить мир в Косово и Метохии. Он решил напасть на сербский народ везде, где он проживает, и на юге и на севере Косова и Метохии. Сербия хочет сохранить мир и поэтому предупреждаем и страны «квинты», и всё международное сообщество. Моё последнее послание, чтобы не случилось, Сербия будет со своим народом», — заявил сербский лидер.

Ранее власти непризнанного Косова заявили о невозможности проведения на своей территории сербских парламентских и президентских выборов, запланированных на 3 апреля. По словам сербского лидера, в обмен на проведение голосования, они потребовали признания независимости со стороны Белграда. В этой связи Вучич провёл экстренное заседание Совбеза, на котором присутствовали представители косовских сербов.

Посол: Косово — одна из территорий, где Запад пытается подменить нормы права

Временная администрация Косова 17 февраля 2008 года при поддержке США и ряда стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии, которая продолжает считать автономию собственной территорией. С 2011 года между Белградом и Приштиной ведутся переговоры о нормализации отношений. На этом как на главном условии для вступления Сербии в Евросоюз настаивают Вашингтон и Брюссель. В 2013 году стороны подписали брюссельские соглашения, которые, помимо прочего, предусматривают создание на территории автономии Сообщества сербских муниципалитетов Косова. Однако, несмотря на достигнутые договорённости, это положение до сих пор не выполнено Приштиной.

#Сербия

15