Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

A Memoir Blue стала доступна на Xbox — сразу в Game Pass

A Memoir Blue стала доступна на Xbox — сразу в Game Pass


Состоялся релиз игры A Memoir Blue на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, плюс на других актуальных игровых платформах. Сразу после релиза проект попал в подписку Game Pass, что разработчики анонсировали заранее. Уже сейчас его можно загрузить по подписке на Xbox.

A Memoir Blue — игра-приключение, которая рассказывает о девушке-спортсменке, переживающей непростые моменты из своего детства и вспоминая про отношения с матерью. Игра A Memoir Blue продается на Xbox за $7,99.

A Memoir Blue

A Memoir Blue от Cloisters Interactive — это интерактивная поэма о спортсменке-суперзвезде и всепоглощающей любви матери и дочери.
Перейти в Microsoft Store

Рецензии на A Memoir Blue опубликовало считанное количество изданий к данному моменту. Журналисты, которые успели опробовать проект, отмечают его отличный визуальный стиль и интересную историю. При этом, игра имеет небольшую продолжительность — завершить ее можно буквально за 90 минут, узнав полностью историю.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день рождения ей сделал сын
Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день
Валентин Юдашкин продает недвижимость в США
Валентин Юдашкин продает недвижимость в США
A Memoir Blue стала доступна на Xbox — сразу в Game Pass
A Memoir Blue стала доступна на Xbox — сразу в Game Pass
Разработчики Lost Ark готовы «рассмотреть» выход игры на Xbox
Разработчики Lost Ark готовы «рассмотреть» выход игры на Xbox
Создатели кровавого шутера Scathe показали новый геймплей
Создатели кровавого шутера Scathe показали новый геймплей
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Лунный день сегодня 25 марта 2022 года
Лунный день сегодня 25 марта 2022 года
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
За сбежавшую Чулпан Хаматову вступился блогер
За сбежавшую Чулпан Хаматову вступился блогер
Ольга Бузова заговорила о воссоединении с бывшим мужчиной
Ольга Бузова заговорила о воссоединении с бывшим мужчиной
Илья Авербух высказался об уникальности Лизы Арзамасовой
Илья Авербух высказался об уникальности Лизы Арзамасовой
В Новгородской области открылось производство полиэтиленовых труб для газопроводов
В Новгородской области открылось производство полиэтиленовых труб для

Топ на сегодня

Самые главные уязвимые точки Стрельцов
Самые главные уязвимые точки Стрельцов
Times: у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы
Times: у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы
Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится
Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится
Дочка Иосифа Пригожина рассказала о домашнем насилии
Дочка Иосифа Пригожина рассказала о домашнем насилии
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о сбежавших звездах
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о сбежавших звездах

Еще по теме

A Memoir Blue выходит на Xbox в феврале, сразу в Game Pass
Дату релиза A Memoir Blue из Game Pass снова перенесли
A Memoir Blue выйдет на следующей неделе в Game Pass, сразу после релиза
Сразу 3 игры пополнят сегодня подписку Game Pass