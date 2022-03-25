A Memoir Blue стала доступна на Xbox — сразу в Game Pass





Состоялся релиз игры A Memoir Blue на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, плюс на других актуальных игровых платформах. Сразу после релиза проект попал в подписку Game Pass, что разработчики анонсировали заранее. Уже сейчас его можно загрузить по подписке на Xbox.

A Memoir Blue — игра-приключение, которая рассказывает о девушке-спортсменке, переживающей непростые моменты из своего детства и вспоминая про отношения с матерью. Игра A Memoir Blue продается на Xbox за $7,99.

A Memoir Blue

A Memoir Blue от Cloisters Interactive — это интерактивная поэма о спортсменке-суперзвезде и всепоглощающей любви матери и дочери.

Перейти в Microsoft Store

Рецензии на A Memoir Blue опубликовало считанное количество изданий к данному моменту. Журналисты, которые успели опробовать проект, отмечают его отличный визуальный стиль и интересную историю. При этом, игра имеет небольшую продолжительность — завершить ее можно буквально за 90 минут, узнав полностью историю.

Watch this video on YouTube