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Бесплатно сейчас можно забрать карты для Call Of Duty 4 на приставках Xbox

Бесплатно сейчас можно забрать карты для Call Of Duty 4 на приставках Xbox


Call Of Duty 4: Modern Warfare — игра, которая работает на приставках Xbox One и Xbox Series X | S по программе обратной совместимости. Сейчас в Microsoft Store в течение ограниченного времени можно забрать бесплатно набор карт для игры. Как долго будет доступно предложение — неизвестно.

В набор входят 4 многопользовательские карты: Creek, Broadcast, Chinatown и Killhouse.

Variety Map Pack

В набор Variety Map Pack входят четыре новые многопользовательские карты с различными локациями.
Перейти в Microsoft Store

Отметим, что Call Of Duty 4 — одна из игр, которая, весьма вероятно, станет доступна в Game Pass после завершения сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Имеет смысл сейчас забрать бесплатно DLC для игры в Microsoft Store.

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По материалам: newxboxone

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