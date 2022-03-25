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Bloomberg: Аналог Game Pass от Sony представят на следующей неделе

Bloomberg: Аналог Game Pass от Sony представят на следующей неделе


Уже несколько месяцев ходят разговоры о некотором новом варианте подписки от Sony, который называют аналогом Game Pass. Официально Sony пока сервис не представила, но авторитетные журналисты ранее сообщали, что внутри компании он имеет название Spartacus.

Портал Bloomberg сообщил сегодня, что официально представить Spartacus планируют на следующей неделе: с 28 марта по 3 апреля. Они отмечают, что дата в последний момент еще может измениться, но источники Bloomberg говорят, что сейчас именно в планах следующая неделя.

На данный момент нет информации о том, как точно будет выглядеть аналог Game Pass от Sony. Ранее появлялась информация, что он будет состоять из 3-х уровней подписки и объединит в себе Playstation Plus и Playstation Now. Однако Sony, если верить информации от инсайдеров, не намерена добавлять в день релиза свои AAA-проекты в подписочный сервис, как это делает Microsoft.

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По материалам: newxboxone

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