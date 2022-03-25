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Deliver Us Mars — анонсировано продолжение игры Deliver Us The Moon

Deliver Us Mars — анонсировано продолжение игры Deliver Us The Moon


В ходе Future Games Show минувшей ночью студия KeokeN Interactive анонсировала новый проект — игру Deliver Us Mars. Игра является продолжением вышедшей в 2018 году игры Deliver Us The Moon.

События игры Deliver Us Mars развернуться через 8 лет после событий оригинала. Игроки окажутся на Марсе, где им предстоит выяснить, кто подал сигнал бедствия. Как и Deliver Us The Moon, игра Deliver Us Mars представляет собой приключение с элементами выживания. Разработчики заявляют, что игра создается на Unreal Engine и обещают фотореалистичную графику. При этом выходит проект на двух поколениях консолей — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и на PC.


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Дата релиза Deliver Us Mars пока не сообщается.

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По материалам: newxboxone

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