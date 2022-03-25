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Для Grand Theft Auto Online представили ежемесячную подписку GTA+

Для Grand Theft Auto Online представили ежемесячную подписку GTA+


Компания Rockstar анонсировала ежемесячную подписку GTA+ для игроков в Grand Theft Auto Online на Xbox Series X | S и Playstation 5. Подписка стартует на следующей неделе — 29 марта, и она позволит игрокам получить доступ к различным бонусам на консолях нового поколения. Среди заявленных для игроков бонусов:



Ежемесячный платеж в 500 тыс. валюты на счет в Maze Bank;



Доступ к акциям на недвижимость в Лос-Сантосе;



Подарочные модификации для транспорта;



Эксклюзивные скидки;



Бонусные GTA $ и RP и многие другие преимущества.

Полный список преимуществ в первый месяц подписки GTA+ (29 марта – 27 апреля) можно посмотреть на сайте Rockstar.

Каждый месяц в рамках подписки GTA+ игроки будут получать новые эксклюзивные награды. Один месяц подписки будет обходиться игрокам в $5,99.

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По материалам: newxboxone

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