Для Grand Theft Auto Online представили ежемесячную подписку GTA+





Компания Rockstar анонсировала ежемесячную подписку GTA+ для игроков в Grand Theft Auto Online на Xbox Series X | S и Playstation 5. Подписка стартует на следующей неделе — 29 марта, и она позволит игрокам получить доступ к различным бонусам на консолях нового поколения. Среди заявленных для игроков бонусов:

Ежемесячный платеж в 500 тыс. валюты на счет в Maze Bank;Доступ к акциям на недвижимость в Лос-Сантосе;Подарочные модификации для транспорта;Эксклюзивные скидки;Бонусные GTA $ и RP и многие другие преимущества.

Полный список преимуществ в первый месяц подписки GTA+ (29 марта – 27 апреля) можно посмотреть на сайте Rockstar.

Каждый месяц в рамках подписки GTA+ игроки будут получать новые эксклюзивные награды. Один месяц подписки будет обходиться игрокам в $5,99.