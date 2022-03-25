Для Grand Theft Auto Online представили ежемесячную подписку GTA+
Сегодня, 21:00
Компания Rockstar анонсировала ежемесячную подписку GTA+ для игроков в Grand Theft Auto Online на Xbox Series X | S и Playstation 5. Подписка стартует на следующей неделе — 29 марта, и она позволит игрокам получить доступ к различным бонусам на консолях нового поколения. Среди заявленных для игроков бонусов:
Ежемесячный платеж в 500 тыс. валюты на счет в Maze Bank;
Доступ к акциям на недвижимость в Лос-Сантосе;
Подарочные модификации для транспорта;
Эксклюзивные скидки;
Бонусные GTA $ и RP и многие другие преимущества.
Полный список преимуществ в первый месяц подписки GTA+ (29 марта – 27 апреля) можно посмотреть на сайте Rockstar.
Каждый месяц в рамках подписки GTA+ игроки будут получать новые эксклюзивные награды. Один месяц подписки будет обходиться игрокам в $5,99.
По материалам: newxboxone