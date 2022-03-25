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Елена Захарова высказалась о муже

Елена Захарова высказалась о муже
Актриса Елена Захарова, по слухам, вышла замуж за отца своей дочери. Елена Захарова редко рассказывает какие-то подробности личной жизни. Она перестала делится новостями о своих любовных приключениях после главной трагедии её жизни. В 2011 году актриса потеряла дочку Анна-Марию, которой было всего семь месяцев. Вскоре после этого от неё ушел муж Сергей Мамотов. Захарова крайне тяжело переживала смерть ребенка. Она нашла поддержку в религии, благодаря которой смогла выбраться из депрессии. В 2017 году в жизни Елены случилось чудо: она снова стала мамой.
Елена Захарова Актриса родила еще одну дочку, которую она назвала Майей. В январе девочке исполнилось четыре года, однако Захарова до сих не представила ребенка публике. Она прячет дочку от камер и не признается, кто является её отцом. Некоторое время назад в СМИ появилась информация том, что актриса вышла замуж за своего тайного возлюбленного, однако в своем последнем интервью Елена опровергла слухи о замужестве. «Раньше была ужасно влюбчивая, сейчас гораздо меньше. Жизнь научила и оглядываться, и думать. Замужем ли я? Нет, но у меня есть дочь», — сказала Захарова в беседе с ЭГ. Напомним, ранее Елена Захарова вместе с другими российскими актерами застряла в Испании из-за санкций. Артисты возвращались с гастролей и столкнулись с проблемами на границе. Кстати, что свою дочь от публики скрывает и Виктория Дайнеко. Она до сих пор не призналась, как на самом деле зовут её ребенка, а ведь уже этой осенью девочка пойдет в первый класс.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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