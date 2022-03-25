«Хардкорный» платформер The Cub анонсировали для приставок Xbox





Разработчики из студий Demagog Studio и Untold Tales анонсировали игру The Cub в рамках мероприятия Future Game Show. В дебютном трейлере игра выглядит довольно интересно, сами же разработчики отмечают, что это платформер «вдохновленный классикой SEGA, но созданный для сегодняшнего дня». Отмечается, что игра будет непростой для прохождения — сами разработчики называют ее «хардкорной».

Релиз игры The Cub должен состояться на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, PC и Switch. Дата релиза проекта пока не сообщается.

Вот как игру The Cub описывают сами разработчики:

Пробирайтесь через остатки человечества. Перехитрите эволюционировавших животных и опасных гибридных представителей флоры. Решайте головоломки, которые заставят вас подумать. И будьте на шаг впереди злых людей, которые преследуют вас в извращенном апокалиптическом сафари-охоте.

Ниже можно посмотреть дебютный трейлер игры The Cub.

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