Илья Авербух рассказал, как ледовые шоу разрушают семьи

Фигурист Илья Авербух высказался о шоу «Ледниковый период». Программа «Ледниковый период» успешно транслируется на Первом канале с 2007 года. За это время образовалось столько влюбленных пар (и речь не о выступлениях, а о реальных чувствах)! Правда, продюсер шоу Илья Авербух против интрижек на передаче. Илья Авербух негативно относится к романам, которые зарождаются на «Ледниковом периоде». По мнению спортсмена, участники проекта должны много тренироваться, чтобы показать наилучший результат, а не думать об отношениях. «Плохо отношусь к тому, что на шоу создаются пары и разрушаются семьи. Суть проекта в том, что люди находятся на определенном пике. Оба участника беззащитны — фигурист слаб в актерском мастерстве, а актер доверился фигуристу, он открыт учиться. И люди, если совпали химия и энергия, начинают дышать одним воздухом. Мало времени на тренировки, за неделю нужно придумать номер — людей это сближает, и они становятся парой. Актерам интересно быть со спортсменами, потому что те другого настроя, немного брутальные и волевые. Фигуристы млеют перед актерами, которые распушают свои хвосты», — высказался Авербух.Илья Авербух Больше всего 48-летнему спортсмену не нравится, когда участники программы начинают с другими обсуждать свои любовные похождения. «Я заинтересован в этом как продюсер проекта. Но меня, творческую единицу, это задевает, потому что говорят не о номере, который мы создавали, а о том, что «она с ним». Меня это ранит. Действительно плохо к этому отношусь», — отметил Илья в YouTube-шоу «Начало» с Ириной Безруковой. Вспомним пары, образовавшиеся на «Ледниковом периоде». В 2006 году искра вспыхнула между Татьяной Навкой и Маратом Башаровым. В программе «Секрет на миллион» на НТВ актер лично говорил, что ради него фигуристка ушла от Александра Жулина. Анастасия Заворотнюк, как и Навка, настолько увлеклась своим партнером Петром Чернышевым, что разорвала отношения с Сергеем Жигуновым. К слову, звезда «Моей прекрасной няни» и спортсмен в браке с 2008-го. Алексей Ягудин крутил роман с Сашей Савельевой, Ирина Лобачева — с Дмитрием Марьяновым, а Оксана Домнина — с Владимиром Яглычем. Правда, последняя спустя несколько лет заявила, якобы ее и актера связывала лишь дружба.