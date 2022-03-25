Издательство Xbox Game Studios представило новое подразделение





В рамках мероприятия GDC для разработчиков издательство Xbox Game Studios анонсировало свое новое подразделение. Заявлено, что это подразделение будет заниматься облачными играми. По словам представителей Microsoft, новое подразделение «работает со студиями над разработкой облачных игр и выводом их исключительно в экосистему Xbox».

Новое подразделение возглавляет Кимберли Свифт (геймдизайнер Portal), которая присоединилась к Xbox в прошлом году. Напомним, что тогда ее присоединение к игровому подразделению Microsoft связывали с неким облачным проектом от Хидео Кодзимы.

В видео, предназначенном для разработчиков, Свифт говорит, что задача подразделения заключается в том, чтобы «сотрудничать с командами разработчиков игр мирового класса для создания облачных игр, чтобы предоставить игрокам беспрецедентный опыт, который может быть достигнут только с помощью облачных технологий».

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