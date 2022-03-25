Известная артистка прошлась по Светлане Лободе

Певица Светлана Лобода не угодила Анастасии Приходько. Сейчас Светлана Лобода активно занимается благотворительностью — помогает соотечественникам, которые оказались в тяжелой ситуации. Но это, похоже, не впечатляет ее украинских коллег. Так, певица Анастасия Приходько, представлявшая Россию на конкурсе «Евровидение» в 2009 году, нелестно отозвалась об исполнительнице. Анастасия Приходько ополчилась на Ани Лорак и Светлану Лободу, считая, что обе звезды недостаточно активны в отстаивании позиций родной Украины. Певица заявила, что коллег стоит наказать, применив против них жесткие санкции. «А впаять за измену Родине? Я бы еще гражданства лишила!» — заявила 34-летняя Приходько в адрес Лорак. Прилично от Анастасии досталось и Лободе, которая сегодня активно занимается благотворительностью и не устает напоминать об этом.Светлана Лобода «Господи, угомоните ботокс! Он начал у нее мигрировать в мозг! Этих надо моментально отрезать от Украины!» — негодует исполнительница песни «Мамо». Сама Лобода предпочитает не отвечать на агрессию и подчеркивает, что всего лишь хочет помочь людям, попавшим в беду. «Я привыкла помогать. Считаю это правильным. Это моя искренняя позиция. Но моя привычка делать добро тихо дала повод некоторым лицам, расценивать это как неучастие, как молчание. Со вчерашнего дня я приняла решение активно говорить, чем помогаю, что делаю для своей страны и людей. И, как ни странно, единственный источник донесения достоверной информации был моментально заблокирован. У меня вопрос к тем, кто это делает: зачем? Вам все еще нужно делить и топить? Мой аккаунт разблокируют, моя помощь не будет остановлена! Давайте уже заниматься делами, а не вливать финансы в атаку ботов или списки, которые не имеют отношения к реальности!» — писала 39-летняя исполнительница.