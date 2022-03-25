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Яна Рудковская сделала сына товарным знаком

Яна Рудковская сделала сына товарным знаком
Старший сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, Саша имеет домашнее забавное прозвище Гном Гномыч, которое и стало официальным брендом. Не зря говорят, что инвестиции в детей — самые дальновидные и грамотные. Еще пару лет назад певица Алсу удачно сыграла на скандале в проекте «Голос.Дети» с дочерью Микеллой и зарегистрировала ее имя как товарный знак. Теперь почти так же поступила Яна Рудковская. Продюсер решила ковать железо, пока горячо, и после блокировки инстаграма в России зарегистрировала ник собственного сына Саши (Гном Гномыч) как бренд.
Саша Плющенко (Гном Гномыч) «Мам, я получил сертификат на товарный знак «Гном Гномыч, — сообщил в видео в инстаграме во время проката на льду девятилетний Саша. — Теперь мы можем выпускать одежду, игрушки и многое другое!» Пока не сообщается, что за товары будут выпускаться под прозвищем сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Но сам он уже давно носит футболки «ЯМЫГНОМГНОМЫЧ», обыгрывающие легенду про страдания в «заложниках» у родителей (по версии некоторых пользователей соцсетей, вместо спокойной и счастливой жизни парня заставляют ежедневно снимать контент и «раскручиваться»).

«Я подала заявку на регистрацию этого бренда (в Федеральную службу по интеллектуальной собственности) потому что считаю, что он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили», — сообщила Яна Рудковская. Кстати, раньше популярностью Гном Гномыча в интернете попытался воспользоваться другой ушлый предприниматель. Бизнесмен из Пензы Шухрат Рахимов решил запатентовать название магазина шуб под названием «Гном Гномыч», но Рудковская выступила против.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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