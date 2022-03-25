Япония вслед за ЕС хочет запретить поставки люксовых авто в РФ

Вадим Карасев

Правительство Японии на следующей неделе собирается ввести запрет на поставки в Россию люксовых автомобилей, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в кабмине.

Эта мера будет включена в очередной пакет санкций, принятие которого накануне анонсировал премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече лидеров стран G7. По его словам, Токио добавит в санкционные списки больше российских граждан и компаний, а также запретит экспорт в Россию предметов роскоши. По данным агентства, в их числе оказались дорогие авто.

После предыдущего раунда санкций Россия отказалась продолжать переговоры с Японией по мирному договору. В МИД РФ объяснили это решение "откровенно недружественными" позициями Токио и стремлением нанести ущерб интересам России. Японская сторона назвала этот шаг Москвы "крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым".

Ранее запрет на поставки предметов роскоши в Россию принял Евросоюз. В их число вошли люксовые авто, черная игра, алкоголь, парфюмерия и другие товары.

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