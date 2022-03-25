Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6
Сегодня, 14:25
Разработчики Forza Horizon 5 рассказали подробности о Series 6, в том числе о новых автомобилях, которые ждут игроков.
Игроки смогут получить 5 новых автомобилей через фестивальный плейлист:
2012 Ascari KZ1R
2014 McLaren 650S Spider
2018 ATS GT
2021 Ford Mustang Mach-E 1400
2021 McLaren 765LT
Обладателей Car Pass ждут еще 4 новинки:
1966 Oldsmobile Toronado — 31 марта
2021 McLaren 620R — 7 апреля
2021 Mini John Cooper Works GP — 14 апреля
2019 Porsche 911 Speedster — 21 апреля
По материалам: newxboxone