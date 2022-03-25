Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6





Разработчики Forza Horizon 5 рассказали подробности о Series 6, в том числе о новых автомобилях, которые ждут игроков.

Игроки смогут получить 5 новых автомобилей через фестивальный плейлист:

2012 Ascari KZ1R2014 McLaren 650S Spider2018 ATS GT2021 Ford Mustang Mach-E 14002021 McLaren 765LT

Обладателей Car Pass ждут еще 4 новинки:

1966 Oldsmobile Toronado — 31 марта2021 McLaren 620R — 7 апреля2021 Mini John Cooper Works GP — 14 апреля2019 Porsche 911 Speedster — 21 апреля