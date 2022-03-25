Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6

Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6


Разработчики Forza Horizon 5 рассказали подробности о Series 6, в том числе о новых автомобилях, которые ждут игроков.

Игроки смогут получить 5 новых автомобилей через фестивальный плейлист:



2012 Ascari KZ1R



2014 McLaren 650S Spider



2018 ATS GT



2021 Ford Mustang Mach-E 1400



2021 McLaren 765LT





Обладателей Car Pass ждут еще 4 новинки:



1966 Oldsmobile Toronado — 31 марта



2021 McLaren 620R — 7 апреля



2021 Mini John Cooper Works GP — 14 апреля



2019 Porsche 911 Speedster — 21 апреля




# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и других платформ
Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и
Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6
Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6
СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей
СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей
Япония вслед за ЕС хочет запретить поставки люксовых авто в РФ
Япония вслед за ЕС хочет запретить поставки люксовых авто в РФ
Известная артистка прошлась по Светлане Лободе
Известная артистка прошлась по Светлане Лободе
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных
Начало сериала Halo не впечатлило критиков и зрителей
Начало сериала Halo не впечатлило критиков и зрителей
Deliver Us Mars — анонсировано продолжение игры Deliver Us The Moon
Deliver Us Mars — анонсировано продолжение игры Deliver Us The Moon
Кристина Орбакайте высказалась о тяжелых временах
Кристина Орбакайте высказалась о тяжелых временах
Наталья Штурм высказалась об уехавших
Наталья Штурм высказалась об уехавших
Лолита Милявская призналась, что перестала следить за собой
Лолита Милявская призналась, что перестала следить за собой
Наталия Антонова показала стройную фигуру на фото в купальнике
Наталия Антонова показала стройную фигуру на фото в купальнике

Топ на сегодня

Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине
Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине
В Грузии высказались о силовом захвате Южной Осетии на фоне ситуации на Украине
В Грузии высказались о силовом захвате Южной Осетии на фоне ситуации
Лучший минет и самая красивая киска: 5 российских порнозвезд завоевали 6 премий PornHub Awards
Лучший минет и самая красивая киска: 5 российских порнозвезд
Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со здоровьем
Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со
14 примеров дешёвого косплея от легендарного парня из Таиланда, который может изобразить абсолютно всё
14 примеров дешёвого косплея от легендарного парня из Таиланда,

Еще по теме

Эти 6 автомобилей скоро добавят в Forza Horizon 5
Обновления Series 2 и Series 3 для Forza Horizon 5 – новые автомобили, изменения мира и прочее
Почти 7 миллионов игроков присоединились к Forza Horizon 5 за неделю
Подробности о различных режимах графики в Forza Horizon 5 на приставках Xbox