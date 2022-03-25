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Кабмин установил новые значения уровня воды в Байкале

Кабмин установил новые значения уровня воды в Байкале

Тема: Постановления правительства


04:07  Автор: Мария Соколова



В 2022-2023 годах максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал составляет в период средней водности 457 и 456 метров. Об этом говорится в постановлении правительства от 16 марта 2022 года № 379, вступающем в силу 25 марта.

Также, согласно документу, во время маловодья уровень воды в озере может опуститься до отметки 455,54 метра. А в многоводный период максимальное значение этого уровня составляет 457,85 метров. Эти показатели разработало Минприроды, и действовать они будут до завершения исследований о влиянии уровня Байкала на экосистему. Исследования проводит Сибирское отделение РАН в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал». В них задействовано девять научных институтов. Планируется, что в ближайшие два года будут получены экспертные заключения по итогам исследований.

Законы, вступающие в силу с 25 марта


Ученые уже давно наблюдают за уровнем воды в озере. В 2001 году правительство установило такое же максимальное и минимальное значение, как и в этом году, — 457 и 456 метров. В течение 12 лет эти показатели были в норме. Но в 2014 году на Байкале начался период затяжного маловодья. Приток воды в озеро с 2014 по 2018 год составил 60-67 процентов от нормы. Маловодье ставит под угрозу водоснабжение многих жителей и предприятий Иркутской области. Но в последние годы, по наблюдениям ученых, уровень воды в Байкале восстановился.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.



#экология #вода


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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