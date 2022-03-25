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Кристина Орбакайте высказалась о тяжелых временах

Кристина Орбакайте высказалась о тяжелых временах
Певица Кристина Орбакайте рассказала о своей удаче. В свежем интервью артистка назвала свои сильные качества, которые она унаследовала от мамы. Это те стороны ее натуры, которые проявились еще в раннем детстве и остались неизменными. Так, артистка заверила, что больше всего она дорожит чувством ответственности, которое не позволяет ей дать слабину или расслабиться. Это то, что не дает ей опустить руки даже в самые сложные моменты. Такое качество, как говорит певица, у нее от мамы и бабушки.
Кристина Орбакайте «Какими бы ни были препятствия, во мне всегда есть вера, что все разрулится, что есть ангел-хранитель, какое-то провидение, которое пусть в последний момент, но поможет, выведет на правильную стезю», — приводит «Домашний очаг» слова Кристины Орбакайте. Кстати, Алла Пугачева вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой покинула Россию. Так, именитая чета уехала в Израиль. Поговаривают, что там в небольшом городе Кесария Примадонна сняла трехэтажную виллу с бассейном.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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