Любовь Толкалина пожаловалась на проблемы со зрением

44-летняя актриса Любовь Толкалина поделилась фото в очках и посетовала на ухудшение зрения. Любовь Толкалина всегда следит за собой и может похвастаться подтянутой фигурой и моложавой внешностью, что она не устает демонстрировать в соцсетях, где публикует подчас даже слишком откровенные кадры. Однако и актрису не обходят стороной проблемы со здоровьем. Бывшая жена Егора Кончаловского пожаловалась на резкую потерю зрения и теперь вынуждена носить очки. Толкалина рассказала, что всегда прекрасно видела и никогда бы не подумала, что глаза ее подведут. Но в итоге знаменитость вынуждена была смириться с ситуацией и отправиться в магазин оптики, чтобы подобрать очки. Актриса остановила свой выбор на модели со стеклами без оправы, которую почти не заметно на лице, однако особого восторга по поводу нового аксессуара знаменитость не испытывает и лишь едко шутит над собой.Любовь Толкалина «После всех потрясений я стала плохо видеть. Теперь я — очкарик-в-попе-шарик. Это мои первые в жизни очки. Пытаюсь дружить с собой — такой. Вы бы дружили?» — отметила Толкалина, опубликовав в Telegram собственное фото в очках. Подписчики оказались к артистке более благосклонны и заверили, что оправа ей к лицу, а некоторые посоветовали знаменитости заняться своим здоровьем, чтобы восстановить зрение. В соцсети предположили, что Толкалина начала хуже видеть на фоне стресса, а это значит, что ситуация обратима, если подобрать правильную, немедикаментозную терапию. «Может быть дело не в глазах, а в напряжении. В нервах. Порой достаточно массажа, чтобы восстановить кровообращение и снять спазм. Попробуйте! Очки поносить всегда успеете», — рекомендовали фолловеры.