Лолита Милявская объяснила, почему подорожали билеты на ее концерты

Певица Лолита Миляская рассказала о причинах роста цен на билеты. Лолита Милявская решила сразу и для всех снять вопросы и объяснить, что происходит со стоимостью билетов на концерт: откуда берется именно такая ценовая политика. «Всем любителям «экономистам» маленький ликбез☝️», написала певица. Она рассказала, что дело не только в запросах артистов. Есть множество факторов, которые сегодня влияют на повышение цены. Многое зависит от конкретных залов — иногда деньги берут даже за мелкие бытовые удобства: аренду чайников и стульев в гримерке, например.Лолита Милявская с дочерью Евой «За время ковида выросли не гонорары, не цены на билеты, а стоимость аренды зала, гостиниц и перелетов. В числе самых больших расходов — перелет и перегруз. Перегруз – это не личные вещи. Как правило, все летают с маленькими сумочками, где лежат трусы и носки. Везем инструменты – их много, каждый играет на своем, а авиакомпании цены на все перевозки подняли в два раза. Дальше – еще расходы: аренда зала, звука и светового оборудования, иначе вы бы смотрели концерт в темноте. Еще охрана зала. А еще могут брать дополнительно за любые бытовые мелочи: даже за стулья в гримерной, за аренду чайника», — рассказала певица в своем Telegram-канале. Кроме того, она назвала процент, который берут кассы, в том числе и онлайн: и он составляет от 5 до 15 процентов стоимости билетов. Вчера Лолита рассказала, что в последнее время ее жизнь сильно изменилась. В ней практически не осталось музыки и светских выходов, зато в разы прибавилось домашней работы. Лолита предстала перед поклонниками сильно похудевшей и без макияжа. Певица рассказала, что накопила силы и в ближайшее время планирует вернуться к активной работе. «Сейчас я, как никогда, хочу на сцену. Большая часть моих концертов, отмененных из-за ковида, уже насчитывает двухлетний срок. Я поеду и отработаю, тем более залы уже открываются», — рассказала Лолита.