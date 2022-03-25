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Лолита Милявская призналась, что перестала следить за собой

Лолита Милявская призналась, что перестала следить за собой
Певица Лолита Милявская рассказала, что погрязла в домашних делах. Артистка рассказала, что в последнее время ее жизнь сильно изменилась. В ней практически не осталось музыки и светских выходов, зато в разы прибавилось домашней работы. Но певицу это не смущает, а, наоборот, радует. На кадрах в Telegram-канале Лолита предстала перед поклонниками сильно похудевшей и без макияжа. Певица рассказала, что накопила силы и в ближайшее время планирует вернуться к активной работе. «За последний месяц совсем забыла, что я женщина. Я не прикасалась ни к чему, кроме швабр, тряпок, лекарств, гладила. В общем, делала все, чтобы моя семья чувствовала себя спокойно. Это крайне важно. А до этого я так устала, что не хотела петь... Зато сейчас я, как никогда, хочу на сцену. Большая часть моих концертов, отмененных из-за ковида, уже насчитывает двухлетний срок. Я поеду и отработаю, тем более залы уже открываются», — рассказала Лолита в своем Telegram-канале.
Лолита Милявская Кстати, если многие звезды иронизируют над массовыми закупками россиянами сахара, то Лолита поддержала народ. «Я понимаю всех, кто купил сахар и волнуется, что в сезон, когда будут компоты и варенье делать, сахар будет стоить, как крыло самолета. И правильно, что всё купили заранее. Так спокойнее», — заявила певица. Судя по ролику, опубликованному певицей, она пребывает в хорошем расположении духа, что не удивительно, ведь сейчас рядом с ней ее мама и дочь Ева. Звезда эстрады совсем недавно воссоединилась с родными, которых не видела долгое время. Известно, что наследница артистки жила с бабушкой за границей, а Лолита только изредка ее навещала, но теперь исполнительница перевезла близких в Москву, чтобы не беспокоиться за них. Кстати, певица поблагодарила всех, кто помог вывезти их в Россию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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