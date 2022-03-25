Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных

Певица Лолита Милявская поблагодарила за помощь. Самые близкие люди артистки — мама и дочь Ева — жили в Киеве. Певица долгое время не могла с ними воссоединиться и буквально не находила себе места. И только на днях родственники певицы приехали к ней в Москву. Поклонникам Лолита рассказала, как сильно переживала и кто помог ее близким.Лолита Милявская «За последний месяц не прикасалась ни к чему, кроме ведер, швабр и лекарств. Стирала, гладила — делала все, чтобы моя семья почувствовала себя спокойно. Это крайне важно. Спасибо простым людям, которые сделали возможной эвакуацию моих близких. Они не брали у них деньги за ночлег, делились едой», — сказала Лолита в своей соцсети. Добавим, что недавно мама Лолиты перенесла микроинсульт, а сама певица, находясь в стрессовой ситуации, скинула лишние килограммы.