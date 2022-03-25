Лунный день сегодня 25 марта 2022 года

Вадим Карасев

Обрадует вас этот день или огорчит, во многом зависит от энергетики Луны. Подсказки лунного календаря помогут вам избежать неудач и понять, как быстрее всего можно будет достичь успеха в том или ином деле.

Сегодня Луна заметно влияет на наши чувства и эмоции единолично, поскольку ни одно из ночных светил ей не мешает. Астрологи советуют заняться важными делами, привести в порядок мысли. Постарайтесь сегодня воздержаться от спешки. Это очень важный и благоприятный день, в который многим из нас удастся изменить судьбу к лучшему.

Фаза Луны: начинается 23 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Козерога. Убывающая Луна отлично сочетается со стихией Земли, так что сегодняшний день можно с легкостью назвать ярким и позитивным.

Магнитные бури 25 марта: метеорологи не прогнозируют появления бурь.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

спокойствие;работа;уединение;сосредоточенность.конфликты;эмоциональность;новые начинания.

Когда Луна находится в Козероге, мы настроены не на уборку, а скорее на поверхностное поддержание чистоты, и то лишь при наличии сильного желания. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru не советуют бросать на домашние дела все свои силы. Несмотря на это, небольшая влажная уборка точно никому не повредит. Наоборот, она поможет очистить дом от негатива, что очень важно. Если времени на нее не останется совсем, ничего страшного.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

Сегодня Луна подталкивает нас к работе и делам, поэтому от образа потребуется больше деталей, подчеркивающих серьезность и боевой настрой. Идеальные цвета — черный, белый, серый, коричневый, песочный. Эти оттенки отражают дух Земной стихии. Астрологи также советуют по минимуму использовать яркие аксессуары и украшения.

Из украшений можно отдать предпочтение изделиям из дерева и керамики, так как они наилучшим образом сочетаются с энергией Земли. Из камней-талисманов лучше отдать предпочтение тем, которые помогут сохранить спокойствие в сложной ситуации и обострить интеллект: аметисту, малахиту.

Любовь и общение в 23 лунный день

Луна обещает нам очень стабильный, но серый в романтическом плане день. Влияние Козерога способно заглушить эмоции. Вряд ли сегодня люди будут влюбляться, потворствовать чувствам. С другой стороны стабильная натура Знака поспособствует укреплению существующих отношений.





Постарайтесь получить максимум позитива от уединения и дел. Людям в крепких отношениях астрологи советуют как можно меньше провоцировать друг друга на эмоции. В качестве совместного отдыха лучше выбирать просмотр хорошего фильма, прогулки. Тем, чьи отношения переживают кризис, лучше не затевать серьезных разговоров.

Финансы и работа 25 марта

Сегодня нам представятся возможности подняться по карьерной лестнице и приумножить свой доход. Опасайтесь конфликтов, импульсивных решений, новых проектов. Можно и даже нужно заниматься теми проектами и делами, которые требуют максимум сосредоточения и внимания.

Чтобы встречи, совещания и собеседования прошли успешно, необходимы дипломатические способности и умение пойти на компромисс. Подходящие задачи на эту пятницу — подведение итогов и завершение начатых ранее дел. Во время убывания Луны в Козероге рекомендуется отдавать долги. По возможности лучше не брать кредиты и займы.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это хороший день для того, чтобы достичь внутреннего равновесия, поэтому старайтесь соблюдать во всем меру, по возможности уделять внимание всему понемногу. У нас будет много сил, но все равно не стоит нагружать себя сверх нормы. Также не рекомендуется излишне погружаться в себя: самоанализ может перейти в самокопание.

Физическая активность сегодня не воспрещается, но лучше не переутомляться лишний раз. Это может быть опасным для здоровья и общего настроения. Будьте предельно собранными и не обращайте внимание на выпады окружающих. В этот день нужно оставаться спокойными, ведь так хочет Луна в Козероге.