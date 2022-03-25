Максим Галкин нашел себе работу заграницей

По сообщениям прессы, артист Максим Галкин нашел себе занятие в Израиле. Телеведущий в Израиле, как говорят его друзья и знакомые, устроился работать переводчиком своей жены певицы Аллы Пугачевой. Дело в том, что Примадонна не знает иностранные языки. Ее язык общения — русский. А вот Максим Галкин полиглот. Он свободно владеет помимо русского немецким, английским и французским языком.Максим Галкин с семьей Прекрасно образованы и наследники Алла Пугачевой. Гари и Лиза Галкины учат французский и английские языки. Часто с ними занимается лично Максим Галкин, сообщает МК.ru. Напомним, что Алла Пугачева со своим семейством находится в израильской Кесарии. Причем, по слухам, она могла уже вернуться в родную страну. На это намекнула крестная Гарри и Лизы Мила Ставицкая.