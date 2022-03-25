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Матвиенко поздравила работников культуры с профессиональным праздником

Матвиенко поздравила работников культуры с профессиональным праздником

10:51  Автор: Наталия Васильева



Работники культуры вносят огромный вклад в становление духовных основ общества и способствуют формированию нравственных ориентиров у молодежи. Об этом говорится в поздравлении спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по случаю Дня работника культуры, сообщает пресс-служба верхней палаты.

Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника культуры. В эту дату свой профессиональный праздник отмечают сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, других учреждений культуры.

По словам Матвиенко, неотъемлемой частью российской культуры всегда были духовно-нравственные ценности народов, проживающих на ее территории. Каждый из них богат уникальными промыслами, национальными традициями и обычаями. При этом в целях популяризации фольклорного искусства и сохранения этнокультурного многообразия 2022 год объявлен в стране Годом культурного наследия народов.

«Хочу выразить искреннюю признательность всем работникам сферы культуры. Вы выполняете важную образовательную, просветительскую и научную миссию, вносите огромный вклад в становление духовных основ общества, способствуете формированию у молодого поколения нравственных ориентиров. Спасибо за ваш талант, верность избранному делу, энтузиазм и патриотизм», — отмечается в поздравлении.

Спикер пожелала работникам культуры новых успехов, неисчерпаемого вдохновения, реализации самых смелых замыслов и творческих идей.



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# Шоу-бизнес / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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