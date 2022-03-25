Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира





Создатели Microsoft Flight Simulator продолжают регулярно выпускать крупные обновления игрового мира. Сегодня вышел очередной апдейт — World Update VIII. Это обновление посвящено Пиренейскому полуострову, и оно включает в себя обновление Испании, Португалии, Андорры и Гибралтара.

Обновление для Microsoft Flight Simulator распространяется бесплатно, а сама игра доступна в Game Pass. С этим обновлением игроки получат:

99 новых детально воссозданных достопримечательностей в указанных регионах.4 новых аэропорта, которые сделаны вручную.13 новых активностей.

Ниже можно видеть трейлер, представленный к новому бесплатному обновлению игры.

Watch this video on YouTube