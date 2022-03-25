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Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира

Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира


Создатели Microsoft Flight Simulator продолжают регулярно выпускать крупные обновления игрового мира. Сегодня вышел очередной апдейт — World Update VIII. Это обновление посвящено Пиренейскому полуострову, и оно включает в себя обновление Испании, Португалии, Андорры и Гибралтара.

Обновление для Microsoft Flight Simulator распространяется бесплатно, а сама игра доступна в Game Pass. С этим обновлением игроки получат:



99 новых детально воссозданных достопримечательностей в указанных регионах.



4 новых аэропорта, которые сделаны вручную.



13 новых активностей.

Ниже можно видеть трейлер, представленный к новому бесплатному обновлению игры.


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По материалам: newxboxone

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