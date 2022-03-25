Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Сегодня, 01:20
Создатели Microsoft Flight Simulator продолжают регулярно выпускать крупные обновления игрового мира. Сегодня вышел очередной апдейт — World Update VIII. Это обновление посвящено Пиренейскому полуострову, и оно включает в себя обновление Испании, Португалии, Андорры и Гибралтара.
Обновление для Microsoft Flight Simulator распространяется бесплатно, а сама игра доступна в Game Pass. С этим обновлением игроки получат:
99 новых детально воссозданных достопримечательностей в указанных регионах.
4 новых аэропорта, которые сделаны вручную.
13 новых активностей.
Ниже можно видеть трейлер, представленный к новому бесплатному обновлению игры.
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По материалам: newxboxone