Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и других платформ





Сервис Game Pass сейчас имеет больше 25 миллионов подписчиков, о чем ранее сообщала компания Microsoft. Подписка дает возможность не только игрокам получить доступ к большому количеству проектов по низкой цене, но и разработчикам зарабатывать больше на выпущенных играх. А для некоторых создателей игр подписка Game Pass — возможность выпустить свой проект.

Microsoft в материале о 9-летних итогах работы [email protected] в своем блоге сообщила, что подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и других платформ:

Мы заплатили разработчикам и издателям игр для Xbox сотни миллионов долларов в виде лицензионных сборов Game Pass. Сегодня на Xbox (и других платформах!) выпускаются потрясающие игры, которые никогда бы не появились без поддержки участников Game Pass, и это действительно невероятное явление. Предоставление миллионам участников Game Pass возможности играть в одни из лучших игр независимых разработчиков, когда-либо созданных, имело большое значение для игроков и разработчиков Xbox.

В том же материале про [email protected] компания Microsoft отмечает, что с момента запуска программы для независимых разработчиков студии по [email protected] заработали более 2,5 миллиардов долларов в виде лицензионных отчислений, а общий доход, полученный партнерами [email protected] от Xbox, почти удвоился за последние три года.