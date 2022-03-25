Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и других платформ

Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и других платформ


Сервис Game Pass сейчас имеет больше 25 миллионов подписчиков, о чем ранее сообщала компания Microsoft. Подписка дает возможность не только игрокам получить доступ к большому количеству проектов по низкой цене, но и разработчикам зарабатывать больше на выпущенных играх. А для некоторых создателей игр подписка Game Pass — возможность выпустить свой проект.

Microsoft в материале о 9-летних итогах работы [email protected] в своем блоге сообщила, что подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и других платформ:

Мы заплатили разработчикам и издателям игр для Xbox сотни миллионов долларов в виде лицензионных сборов Game Pass. Сегодня на Xbox (и других платформах!) выпускаются потрясающие игры, которые никогда бы не появились без поддержки участников Game Pass, и это действительно невероятное явление. Предоставление миллионам участников Game Pass возможности играть в одни из лучших игр независимых разработчиков, когда-либо созданных, имело большое значение для игроков и разработчиков Xbox.

В том же материале про [email protected] компания Microsoft отмечает, что с момента запуска программы для независимых разработчиков студии по [email protected] заработали более 2,5 миллиардов долларов в виде лицензионных отчислений, а общий доход, полученный партнерами [email protected] от Xbox, почти удвоился за последние три года.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и других платформ
Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и
Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6
Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6
СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей
СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей
Япония вслед за ЕС хочет запретить поставки люксовых авто в РФ
Япония вслед за ЕС хочет запретить поставки люксовых авто в РФ
Известная артистка прошлась по Светлане Лободе
Известная артистка прошлась по Светлане Лободе
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных
Начало сериала Halo не впечатлило критиков и зрителей
Начало сериала Halo не впечатлило критиков и зрителей
Deliver Us Mars — анонсировано продолжение игры Deliver Us The Moon
Deliver Us Mars — анонсировано продолжение игры Deliver Us The Moon
Кристина Орбакайте высказалась о тяжелых временах
Кристина Орбакайте высказалась о тяжелых временах
Наталья Штурм высказалась об уехавших
Наталья Штурм высказалась об уехавших
Лолита Милявская призналась, что перестала следить за собой
Лолита Милявская призналась, что перестала следить за собой
Наталия Антонова показала стройную фигуру на фото в купальнике
Наталия Антонова показала стройную фигуру на фото в купальнике

Топ на сегодня

Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине
Ксения Бородина высказалась о включении ее в черный список на Украине
В Грузии высказались о силовом захвате Южной Осетии на фоне ситуации на Украине
В Грузии высказались о силовом захвате Южной Осетии на фоне ситуации
Лучший минет и самая красивая киска: 5 российских порнозвезд завоевали 6 премий PornHub Awards
Лучший минет и самая красивая киска: 5 российских порнозвезд
Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со здоровьем
Александр Семчев, похудев на 100 кг, приобрел новые проблемы со
14 примеров дешёвого косплея от легендарного парня из Таиланда, который может изобразить абсолютно всё
14 примеров дешёвого косплея от легендарного парня из Таиланда,

Еще по теме

Эти 6 игр сегодня покидают подписку Game Pass
Сегодня из Game Pass удалят эти 6 игр
15 декабря из Game Pass удалят 6 игр, а 8 декабря 3 DLC
Эти 4 игры удаляют из подписки Game Pass уже сегодня