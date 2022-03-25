Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Кубани высадили "Сады памяти" в честь погибших в годы Великой Отечественной войны

На Кубани высадили "Сады памяти" в честь погибших в годы Великой Отечественной войны

К международной акции "Сад памяти" также присоединились Астраханская область и Крым, где вместе с посадками деревьев прошли открытые уроки истории.

В Черноярском лесничестве Астраханской области участники акции "Сад памяти" высадили 20 тыс. саженцев вяза в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в школах региона провели открытые уроки, посвященные стихотворению Алексея Суркова "В землянке", текст которого впервые был опубликован 80 лет назад - 25 марта 1942 года.


В Керчи памятный сад разбили возле крепости на берегу Керченского пролива, там высадили 50 саженцев абрикоса.

В Краснодарском крае сосны в честь погибших в годы Великой Отечественной войны высадили в Андреевском парке в Геленджике. В мероприятии участвовали местные жители, добровольцы и глава города Алексей Богодистов.

"Сегодня как никогда очень остро стоит вопрос о том, что мы должны не только сохранять, но и передавать эту память молодежи. Отрадно видеть молодых людей участниками такой важной акции, направленной на сохранение памяти воинов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны", - заявил Богодистов.

Третий год международной акции "Сад памяти" традиционно начался 18 марта в Севастополе. Всего за два года в акции приняли участие более 2 млн человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех регионах России и более чем в 50 странах: Китае, Германии, США, Кубе, Сирии, Египте, Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, Армении, Азербайджане, Молдавии, Киргизии, Румынии и других. Акция организована АНО "Сад Памяти", общественным движением "Волонтеры Победы" и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минпросвещения, Минприроды и Рослесхоза в рамках национального проекта "Экология".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Никита Пресняков показал обнаженный накаченный торс
Никита Пресняков показал обнаженный накаченный торс
Яна Рудковская сделала сына товарным знаком
Яна Рудковская сделала сына товарным знаком
Елена Захарова высказалась о муже
Елена Захарова высказалась о муже
Лолита Милявская объяснила, почему подорожали билеты на ее концерты
Лолита Милявская объяснила, почему подорожали билеты на ее концерты
Для Grand Theft Auto Online представили ежемесячную подписку GTA+
Для Grand Theft Auto Online представили ежемесячную подписку GTA+
Bloomberg: Аналог Game Pass от Sony представят на следующей неделе
Bloomberg: Аналог Game Pass от Sony представят на следующей неделе
На Кубани высадили "Сады памяти" в честь погибших в годы Великой Отечественной войны
На Кубани высадили "Сады памяти" в честь погибших в годы
Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками из-за отмены спектаклей в Санкт-Петербурге
Рената Литвинова вышла на связь с поклонниками из-за отмены
О местонахождении Ивана Урганта высказался его отец
О местонахождении Ивана Урганта высказался его отец
Xbox объединился с Wolverine, чтобы выпустить обувь в стиле Halo
Xbox объединился с Wolverine, чтобы выпустить обувь в стиле Halo
В крови человека впервые обнаружили частицы пластика
В крови человека впервые обнаружили частицы пластика
Оксана Самойлова в шоке от цен на медицинские услуги заграницей
Оксана Самойлова в шоке от цен на медицинские услуги заграницей

Топ на сегодня

Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
На Нюшу обрушилась волна хейта
На Нюшу обрушилась волна хейта
Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день рождения ей сделал сын
Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
A Memoir Blue стала доступна на Xbox — сразу в Game Pass
A Memoir Blue стала доступна на Xbox — сразу в Game Pass

Еще по теме

К акции «Сад памяти» присоединились уже 78 субъектов Российской Федерации
В Костроме в ходе акции «Сад памяти» высадили почти 1 тысячу саженцев
В Курской области в рамках акции «Сад памяти» высадили 76 тысяч саженцев
22 миллиона деревьев в память о погибших в годы войны высажено в рамках международной акции «Сад памяти»