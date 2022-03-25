На Нюшу обрушилась волна хейта

Певица Нюша спровоцировала критику в свой адрес. Артистка последовала примеру многих коллег и уехала из России. На днях артистка объявила, что теперь будет проводить гораздо больше времени за границей. Этот выбор был якобы обусловлен спецификой работы её мужа Игоря Сивова. После заявления об отъезде в ОАЭ на Нюшу обрушился хейт. Многие решили, что семья артистки эмигрировала в Дубай. Из-за негодования публики ей пришлось оправдываться: мол, её неправильно поняли. Она уточнила, что отказываться от прописки в столице не собирается. Нюша планирует жить на две страны, как это, например, уже много лет делает та же Кристина Орбакайте.Нюша в купальнике «Дорогие мои, я не покидала Россию насовсем. Мы будем жить на два города — в Дубае и Москве. На данный момент я нахожусь в Дубае», — успокаивает Нюша поклонников. На самом деле артистка уже давно освоилась в Дубае. Она переехала туда еще в октябре прошлого года, находясь на последних месяцах беременности. Там она провела декретный отпуск, а в декабре в одной из местных клиник она родила сына. По иронии судьбы, кстати, в Эмираты недавно перебрался и бывший бойфренд Нюши — Егор Крид. Там же «осел» с семье рэпер Джиган и оскандалившаяся у Собчак Елена Блиновская. Никто из них слухи об эмиграции не подтверждает, но сроки возвращения в Россию почему-то не раскрывает. Не делится своими планами и Алла Пугачева, поселившаяся с мужем и детьми в Израиле.