Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Нюшу обрушилась волна хейта

На Нюшу обрушилась волна хейта
Певица Нюша спровоцировала критику в свой адрес. Артистка последовала примеру многих коллег и уехала из России. На днях артистка объявила, что теперь будет проводить гораздо больше времени за границей. Этот выбор был якобы обусловлен спецификой работы её мужа Игоря Сивова. После заявления об отъезде в ОАЭ на Нюшу обрушился хейт. Многие решили, что семья артистки эмигрировала в Дубай. Из-за негодования публики ей пришлось оправдываться: мол, её неправильно поняли. Она уточнила, что отказываться от прописки в столице не собирается. Нюша планирует жить на две страны, как это, например, уже много лет делает та же Кристина Орбакайте.
Нюша в купальнике «Дорогие мои, я не покидала Россию насовсем. Мы будем жить на два города — в Дубае и Москве. На данный момент я нахожусь в Дубае», — успокаивает Нюша поклонников. На самом деле артистка уже давно освоилась в Дубае. Она переехала туда еще в октябре прошлого года, находясь на последних месяцах беременности. Там она провела декретный отпуск, а в декабре в одной из местных клиник она родила сына. По иронии судьбы, кстати, в Эмираты недавно перебрался и бывший бойфренд Нюши — Егор Крид. Там же «осел» с семье рэпер Джиган и оскандалившаяся у Собчак Елена Блиновская. Никто из них слухи об эмиграции не подтверждает, но сроки возвращения в Россию почему-то не раскрывает. Не делится своими планами и Алла Пугачева, поселившаяся с мужем и детьми в Израиле.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

На Нюшу обрушилась волна хейта
На Нюшу обрушилась волна хейта
Любовь Толкалина пожаловалась на проблемы со зрением
Любовь Толкалина пожаловалась на проблемы со зрением
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Козерогам
Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Козерогам
Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день рождения ей сделал сын
Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день
Валентин Юдашкин продает недвижимость в США
Валентин Юдашкин продает недвижимость в США
A Memoir Blue стала доступна на Xbox — сразу в Game Pass
A Memoir Blue стала доступна на Xbox — сразу в Game Pass
Разработчики Lost Ark готовы «рассмотреть» выход игры на Xbox
Разработчики Lost Ark готовы «рассмотреть» выход игры на Xbox
Создатели кровавого шутера Scathe показали новый геймплей
Создатели кровавого шутера Scathe показали новый геймплей
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Лунный день сегодня 25 марта 2022 года
Лунный день сегодня 25 марта 2022 года
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
За сбежавшую Чулпан Хаматову вступился блогер
За сбежавшую Чулпан Хаматову вступился блогер

Топ на сегодня

Times: у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы
Times: у ВСУ заканчивается оружие и боеприпасы
Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится
Вера Брежнева рассказала, где она сейчас находится
Дочка Иосифа Пригожина рассказала о домашнем насилии
Дочка Иосифа Пригожина рассказала о домашнем насилии
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о сбежавших звездах
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о сбежавших звездах
Стас Пьеха высказался о возможном участии своего сына в шоу
Стас Пьеха высказался о возможном участии своего сына в шоу

Еще по теме

Нюша поделилась пикантным фото с отдыха на Мальдивах
Певица Нюша вместе с семьей переехала в Дубай
Нюша отпраздновала с семьей Католическое Рождество в Дубае
Спортивную Нюшу в красном купальнике сравнили со спасательницей Малибу