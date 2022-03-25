Начало сериала Halo не впечатлило критиков и зрителей





Вчера на Paramount+ состоялся релиз первого эпизода долгожданного сериала Halo. Полностью первый сезон сериала должен выйти до 19 мая, он будет включать в себя 9 эпизодов. Уже вовсю создатели сериала готовятся к съемкам второго сезона. Однако, начало первого сезона воспринято критиками и зрителями не лучшим образом.

На популярном сайте-агрегаторе рецензий rottentomatoes на данный момент у сериала Halo рейтинг в 61 балл из 100 от критиков и 66 баллов из 100 от зрителей. Журналисты и зрители отмечают, что сам сериал хорошо снят, отлично подобран актер Пабло Шрайбер на роль Мастера Чифа, но сам сюжет не цепляет, отмечают критики и не лучшие диалоги.





Напомним, что сегодня первая серия Halo должна выйти с русским переводом в сервисе Амедиатека.