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Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день рождения ей сделал сын

Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день рождения ей сделал сын
Певица Надежда Бабкина призналась, какой дорогой подарок получила на 60-летний юбилей от своего сына. 72-летняя Надежда Бабкина в этом году не устраивала шумной вечеринки по случаю своего дня рождения, прошедшего 19 марта. Артистка рассказала, что провела праздник на работе: сначала она заседала в жюри музыкального конкурса «Страна талантов», съемки которого недавно стартовали на НТВ, а потом отправилась в Тверской академический драматический театр, чтобы выйти на сцену в спектакле «Бабий бунт в нашем колхозе». «Народ, скажу без ложной скромности, ликовал. Ну, и мы артисты тоже»,— похвасталась звезда эстрады.
Надежда Бабкина с внуком Георгием Однако поздравления и подарки Бабкина все же принимала. Певица призналась, что самый главный презент ей сделали сын Даниил и невестка Татьяна еще в 2010 году, и до сих пор она не устает ему радоваться. Речь идет о внуке артистки, рожденном 18 марта, накануне ее 60-летнего юбилея. Звезда эстрады отметила, что сама придумала наследнику имя, а молодые родители пошли ей навстречу. «Когда узнала, что Таня в положении, сказала: «Если родится мальчик, пусть будет Георгием в честь моего любимого отца. Такое сильное имя мужчине во благо». Ребята сначала не соглашались, хотели назвать Степаном. И вот мальчик появился на свет. Таня в роддоме, а я праздную юбилей в «Метрополе». В какой-то момент на сцену поднимается сын и объявляет: «Мама, мы с Таней и Георгием сердечно тебя поздравляем!» Тут уж я не выдержала и разрыдалась от счастья!»— поделилась певица с Teleprogramma.pro.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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