Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день рождения ей сделал сын

Певица Надежда Бабкина призналась, какой дорогой подарок получила на 60-летний юбилей от своего сына. 72-летняя Надежда Бабкина в этом году не устраивала шумной вечеринки по случаю своего дня рождения, прошедшего 19 марта. Артистка рассказала, что провела праздник на работе: сначала она заседала в жюри музыкального конкурса «Страна талантов», съемки которого недавно стартовали на НТВ, а потом отправилась в Тверской академический драматический театр, чтобы выйти на сцену в спектакле «Бабий бунт в нашем колхозе». «Народ, скажу без ложной скромности, ликовал. Ну, и мы артисты тоже»,— похвасталась звезда эстрады.Надежда Бабкина с внуком Георгием Однако поздравления и подарки Бабкина все же принимала. Певица призналась, что самый главный презент ей сделали сын Даниил и невестка Татьяна еще в 2010 году, и до сих пор она не устает ему радоваться. Речь идет о внуке артистки, рожденном 18 марта, накануне ее 60-летнего юбилея. Звезда эстрады отметила, что сама придумала наследнику имя, а молодые родители пошли ей навстречу. «Когда узнала, что Таня в положении, сказала: «Если родится мальчик, пусть будет Георгием в честь моего любимого отца. Такое сильное имя мужчине во благо». Ребята сначала не соглашались, хотели назвать Степаном. И вот мальчик появился на свет. Таня в роддоме, а я праздную юбилей в «Метрополе». В какой-то момент на сцену поднимается сын и объявляет: «Мама, мы с Таней и Георгием сердечно тебя поздравляем!» Тут уж я не выдержала и разрыдалась от счастья!»— поделилась певица с Teleprogramma.pro.