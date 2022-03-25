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Наталия Антонова показала стройную фигуру на фото в купальнике

Наталия Антонова показала стройную фигуру на фото в купальнике
48-летняя актриса и многодетная мама Наталия Антонова восхитила поклонников подтянутой фигурой на снимках из бассейна. Известная актриса, звезда сериала «Осколки» Наталия Антонова — многодетная мама. Знаменитость ведет здоровый образ, следит за питанием и занимается спортом. Кроме того, артистка регулярно посещает бассейн. Натальяа считает, что плавание отлично помогает поддерживать себя в форме. И рекомендует всем такой вид активности. Перед очередным заплывом Наталия Антонова покрасовалась перед зеркалом в купальнике.
Наталия Антонова «Лучшее упражнение для красоты и стройности, конечно же плавание!!!», - подписала фото Антонова в Telegram. Поклонники восхитились фигурой 48-летней звездной мамы. «Вы красавица и умница!!», «Наташа, вы такая молодец! Не перестаю вами восхищаться!❤️», «Ваша фигура - это эталон стройности», «Наталья, вы прекрасны», «Как же вы здорово выглядите», «Какая шикарная фигура», — комментируют подписчики.
Наталия Антонова Напомним, что артистка — многодетная мама. В 1996 году знаменитость вышла замуж за актера Александра Вершинина. У пары родился сын Артем. Когда мальчику было пять лет, артистка развелась с отцом ребенка. Первенец Наталии Антоновой пошел по стопам звездных родителей. В 2005 году актриса вышла замуж за Николая Семенова. У супруга звезды тоже есть сын от предыдущего брака, которого зовут Антон. В 2005 году Наталия родила мужу еще одного мальчика. Его назвали Никитой. В 2007 году у семейной пары появился второй совместный ребенок — и снова сын — Максим. В 2018 году актриса вновь стала мамой. Однако звезда потеряла малыша. Мальчик Коля родился недоношенным, прожил всего два месяца и умер от остановки сердца. Наталия Антонова тяжело это переживала.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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