Наталья Штурм высказалась об уехавших

Певица Наталья Штурм считает, что бежать бессмысленно. В конце февраля – начале марта из России уехали некоторые представители шоу-бизнеса. Так, за границу экстренно отправились Алла Пугачева и Максим Галкин, Ксения Собчак, Иван Ургант и другие. Все они практически в один голос твердят, что обязательно вернутся домой. В адрес экстренно уехавших высказывались многие медиаперсоны. Не осталась в стороне и певица Наталья Штурм. Всех уехавших она назвала «планктоном, мечтающем удобно устроиться и не попасть под раздачу в кризис».Наталья Штурм «Процесс переустройства мира начался и его не остановить. Последствия коснутся всех без исключения. Всей нашей планеты Земля. И куда бы мы/вы/они не переехали, волна цунами вас все равно накроет», — написала Штурм в своем телеграм-канале. Напомним, Наталья Штурм осудила уехавшую в Израиль Ксению Собчак, назвав ее слабой духом.