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Никита Пресняков показал обнаженный накаченный торс

Никита Пресняков показал обнаженный накаченный торс
Музыкант Никита Пресняков похвастался прекрасной физической формой. Никита Пресняков вместе с женой Аленой находится в Москве. В тот момент пока Алла Пугачева с Максимом Галкиным пребывают в Израиле, старший внук Примадонны предпочитает оставаться в России. Отдыхать он тоже решил на отечественном курорте — в Сочи, устроив себе фрирайд на сноуборде. А теперь музыкант решил порадовать публику своим обнаженным торсом, который, впрочем, оказался весьма недурен. Знаменитого папу, Владимира Преснякова, точно в количестве кубиков перещеголял.
Никита Пресняков «Ник Прес немного подкачал пресс», — подписал обнародованный в «Телеграме» кадр Никита Пресняков. «Шикарно выглядишь», «Молодец Никита», «Можно упасть в обморок от такого пресса», «Красавец», «Круто», - откликнулись поклонники артиста. Отметим, что мама музыканта Кристина Орбакайте, несмотря на наличие американского гражданства и недвижимости в Майами, тоже сейчас находится в России. Звезда активно гастролирует и играет в спектакле театра «Современник».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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