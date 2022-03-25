Никита Пресняков показал обнаженный накаченный торс

Музыкант Никита Пресняков похвастался прекрасной физической формой. Никита Пресняков вместе с женой Аленой находится в Москве. В тот момент пока Алла Пугачева с Максимом Галкиным пребывают в Израиле, старший внук Примадонны предпочитает оставаться в России. Отдыхать он тоже решил на отечественном курорте — в Сочи, устроив себе фрирайд на сноуборде. А теперь музыкант решил порадовать публику своим обнаженным торсом, который, впрочем, оказался весьма недурен. Знаменитого папу, Владимира Преснякова, точно в количестве кубиков перещеголял.Никита Пресняков «Ник Прес немного подкачал пресс», — подписал обнародованный в «Телеграме» кадр Никита Пресняков. «Шикарно выглядишь», «Молодец Никита», «Можно упасть в обморок от такого пресса», «Красавец», «Круто», - откликнулись поклонники артиста. Отметим, что мама музыканта Кристина Орбакайте, несмотря на наличие американского гражданства и недвижимости в Майами, тоже сейчас находится в России. Звезда активно гастролирует и играет в спектакле театра «Современник».