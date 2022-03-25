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Нилов назвал сообщение о смерти Жириновского фейком перед встречей ЛДПР с премьером

Нилов назвал сообщение о смерти Жириновского фейком перед встречей ЛДПР с премьером

16:09  Автор: Анна Шушкина



Сообщение о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского является очередным фейком, вброшенным накануне встречи фракции с главой Правительства. В связи с данной ситуацией в ЛДПР готовят обращение в правоохранительные органы. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) на пресс-подходе в палате после встречи фракции с председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Встреча прошла в преддверии отчета Правительства о деятельности за 2021 год. Отчет состоится в Госдуме 7 апреля. Об этом ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

«Накануне встречи с Правительством произошел очередной фейк, очередной мерзкий вброс, который мы осуждаем. Надеемся, правоохранительные органы смогут определить источник дезинформации», — сказал Нилов. Он заявил, что во фракции готовят соответствующее обращение в правоохранительные органы.


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«Это уже не первая попытка… Накануне сегодняшней попытки взбудоражить ситуацию, как-то дезориентировать, посеять панику, вбрасывать такие провокационные истории, этому предшествовали обзвоны наших активистов в регионах по ночам, наших депутатов. Это не в первый раз», — сказал Нилов.

Жириновский, по его словам, находится в больнице под наблюдением врачей. «Ему требуется определенный покой, созданы все необходимые условия. «Мы надеемся,  что в скором времени он сможет быть на этом месте и ответит на все вопросы, которые будут волновать журналистов», — сказал политик.

В пятницу в Telegram-каналах появилась информация о якобы смерти руководителя ЛДПР, который с начала февраля после заражения коронавирусом находится в Центральной клинической больнице. Затем о кончине политика сообщил его однопартиец, сенатор Александр Пронюшкин. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал эти сообщения ложными. В Минздраве, в свою очередь, оценили состояние Жириновского как стабильное.



Ещё материалы: Ярослав Нилов, Вячеслав Володин , Владимир Жириновский


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По материалам: pnp.ru

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