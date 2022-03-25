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О местонахождении Ивана Урганта высказался его отец

О местонахождении Ивана Урганта высказался его отец
Отец телеведущего Ивана Урганта, актер Андрей Ургант прояснил ситуацию с отъездом сына в Израиль. Новости о том, что Иван Ургант покинул страну вместе с двумя дочками и женой Натальей Кикнадзе, появились еще в конце февраля 2022 года. Параллельно развивалась другая история: якобы Первый канал решил закрыть шоу «Вечерний Ургант». Развлекательная программа действительно пропала из сетки вещания. Причины назывались самые разные, поговаривали даже о том, что телеведущий хотел во время эфира выступить с критикой в адрес руководства страны и поэтому были предприняты жесткие меры. Но на Первом канале сразу объяснили, что развлекательные шоу убрали из эфира по одной причине — сейчас зритель хочет смотреть аналитические программы, а вот на развлекательный контент запрос минимален.
Иван Ургант Воспользовавшись незапланированным отпуском, телеведущий отправился в Израиль. Гражданство этой страны он получил в 2018 году. Актер с семьей прошел процедуру репатриации (возвращения на историческую родину). С тех пор он стал еще чаще бывать за границей и проводить все свободное время в Израиле. Правда, сам объяснял это так: «Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю, — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь».
Иван Ургант с женой и дочерьми На этом фоне многие были уверены, что телеведущий решил эмигрировать из России в непростое время. Сам Иван Ургант, несмотря на эти слухи, хранил молчание и не комментировал домысли и предположения. А потом он все же был вынужден успокоить подписчиков. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь», -написал в соцсетях. Где в данный момент находится Иван Ургант сообщил его отец - актер Андрей Ургант. 
«Никуда он не уехал. Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьей, что вы все с ума посходили? Остальное, что пишут, я не буду даже комментировать», — заявил Андрей Ургант kp.ru. Сам телеведущий написал поклонникам в Telegram: «Скоро соберусь с мыслями и выйду на связь».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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