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Оксана Самойлова в шоке от цен на медицинские услуги заграницей

Оксана Самойлова в шоке от цен на медицинские услуги заграницей
Модель Оксана Самойлова беспокоится за жизнь своего сына. Бизнесвумен и Джиган сейчас на отдыхе вместе с детьми. Отпуск семьи омрачили внезапные проблемы младшего ребенка со здоровьем. Оксана Самойлова часто путешествует вместе с детьми. Она давно привыкла к проблемам, с которыми можно столкнуться в отпуске, но болезнь единственного сына все равно стала неожиданностью. У Давида резко поднялась температура, что заставило всю семью всерьез поволноваться. «Утро не доброе. Давид плохо себя чувствует. Он у нас вообще никогда не болеет, поэтому мы так испугались», — призналась Самойлова.
Оксана Самойлова с мужем и сыном Во второй половине дня самочувствие мальчика улучшилось, но заботливые родители все равно решили вызвать врачей. Вот только медицина в ОАЭ крайне дорогая. Так что за визит медиков пришлось заплатить кругленькую сумму. «Проверили Давидика. Болеть — не вариант. Цены, конечно, космос. 500 долларов за прием, и это без лекарств», — пожаловалась звезда. Судя по тому, что уже вечером семья отправилась в ресторан, сейчас Давид чувствует себя нормально. Пока Самойлова и Джиган не собираются возвращаться в Россию. Они вовсю наслаждаются солнечными деньками и теплым морем. Однако в социальных сетях Оксана подчеркивала, что об эмиграции речи не идет. Звездная пара временно приехала в ОАЭ и в ближайшем будущем собирается вернуться в Россию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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