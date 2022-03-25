Ольгу Бузову обхамили со сцены

Ведущая и певица Ольга Бузова попала скандальную ситуацию. На телеканале «Пятница!» стартует шоу «Талант», в котором интернет-таланты страны поборются за миллион рублей и звание лучшего. Жюри возглавит Ольга Бузова, а компанию ей составят Владимир Маркони и Карина Кросс. Ведущими шоу станут Клава Кока и Роман Каграманов. Во время съемок первого выпуска не обошлось без конфликтов. Глеб Костромин, автор популярного трека «Моя голова винтом», пришел на шоу «Талант» вместе со своей девушкой Евой. Пара вышла на сцену и исполнила перед жюри новую музыкальную композицию. Бузова похвалила артиста, но предложила ему в дальнейшем работать без девушки, что вызвало резкий негатив со стороны артиста. Участник обвинил Ольгу в том, что смотрит на мир через призму своих обид и разбитого сердца. Его поведение удивило Бузову, не ожидавшей нарваться на хамство.Ольга Бузова «Вы со сцены мне хамите! Ты считаешь, что я не знаю, что такое чувства и что такое любовь? Я была шесть лет в браке, потом у меня были другие серьезные отношения, и вы мне сейчас со сцены говорите, что мне не понять?!», — негодовала Бузова. После недолгих споров и извинений блогера, конфликт был улажен и съемки продолжились. Однако Бузова все равно не пропустила блогера с его девушкой в следующий этап. «Когда мужчина со сцены мне хамит – для меня это автоматически «нет». Я не хочу, чтобы молодежь жила с ощущением, будто можно хамить и дерзить и тебе все спустят с рук!», – чуть позже прокомментировала ситуацию Бузова. В шоу «Талант» принимают участие блогеры от 18 до 85 лет. Чтобы пройти в следующий этап, участнику необходимо получит от жюри хотя бы два «лайка». Но победителя проекта выберут не звездные судьи, а зрители путем голосования. Первый выпуск шоу выйдет в эфир 25 марта на канале «Пятница!» в 19.00.