Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольгу Бузову обхамили со сцены

Ольгу Бузову обхамили со сцены
Ведущая и певица Ольга Бузова попала скандальную ситуацию. На телеканале «Пятница!» стартует шоу «Талант», в котором интернет-таланты страны поборются за миллион рублей и звание лучшего. Жюри возглавит Ольга Бузова, а компанию ей составят Владимир Маркони и Карина Кросс. Ведущими шоу станут Клава Кока и Роман Каграманов. Во время съемок первого выпуска не обошлось без конфликтов. Глеб Костромин, автор популярного трека «Моя голова винтом», пришел на шоу «Талант» вместе со своей девушкой Евой. Пара вышла на сцену и исполнила перед жюри новую музыкальную композицию. Бузова похвалила артиста, но предложила ему в дальнейшем работать без девушки, что вызвало резкий негатив со стороны артиста. Участник обвинил Ольгу в том, что смотрит на мир через призму своих обид и разбитого сердца. Его поведение удивило Бузову, не ожидавшей нарваться на хамство.
Ольга Бузова «Вы со сцены мне хамите! Ты считаешь, что я не знаю, что такое чувства и что такое любовь? Я была шесть лет в браке, потом у меня были другие серьезные отношения, и вы мне сейчас со сцены говорите, что мне не понять?!», — негодовала Бузова. После недолгих споров и извинений блогера, конфликт был улажен и съемки продолжились. Однако Бузова все равно не пропустила блогера с его девушкой в следующий этап. «Когда мужчина со сцены мне хамит – для меня это автоматически «нет». Я не хочу, чтобы молодежь жила с ощущением, будто можно хамить и дерзить и тебе все спустят с рук!»,  – чуть позже прокомментировала ситуацию Бузова. В шоу «Талант» принимают участие блогеры от 18 до 85 лет. Чтобы пройти в следующий этап, участнику необходимо получит от жюри хотя бы два «лайка». Но победителя проекта выберут не звездные судьи, а зрители путем голосования. Первый выпуск шоу выйдет в эфир 25 марта на канале «Пятница!» в 19.00.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Оксана Самойлова в шоке от цен на медицинские услуги заграницей
Оксана Самойлова в шоке от цен на медицинские услуги заграницей
Ольгу Бузову обхамили со сцены
Ольгу Бузову обхамили со сцены
Издательство Xbox Game Studios представило новое подразделение
Издательство Xbox Game Studios представило новое подразделение
Максим Галкин нашел себе работу заграницей
Максим Галкин нашел себе работу заграницей
Илья Авербух рассказал, как ледовые шоу разрушают семьи
Илья Авербух рассказал, как ледовые шоу разрушают семьи
Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и других платформ
Microsoft: Подписчики Game Pass помогают выпускать игры для Xbox и
Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6
Эти 9 автомобилей ждут игроков в Forza Horizon 5 в рамках Series 6
СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей
СМИ: Волочкова оказалась должна государству сотни тысяч рублей
Япония вслед за ЕС хочет запретить поставки люксовых авто в РФ
Япония вслед за ЕС хочет запретить поставки люксовых авто в РФ
Известная артистка прошлась по Светлане Лободе
Известная артистка прошлась по Светлане Лободе
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных
Лолита Милявская рассказала об эвакуации родных
Начало сериала Halo не впечатлило критиков и зрителей
Начало сериала Halo не впечатлило критиков и зрителей

Топ на сегодня

14 примеров дешёвого косплея от легендарного парня из Таиланда, который может изобразить абсолютно всё
14 примеров дешёвого косплея от легендарного парня из Таиланда,
Лариса Долина запечатлелась в объятиях известного мужчины
Лариса Долина запечатлелась в объятиях известного мужчины
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Microsoft Flight Simulator получает крупное бесплатное обновление мира
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
Валя Карнавал рассказала о своей пластике
Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день рождения ей сделал сын
Надежда Бабкина призналась, что самый главный подарок на день

Еще по теме

В сеть попало неприличное видео с Бузовой
Ольга Бузова устроила скандал на съемках шоу #ЗВЕЗДАПОЙ
Очередная истерика! Дмитрий Губерниев обвинил Ольгу Бузову в алкоголизме
Ольгу Бузову сократили с ТНТ