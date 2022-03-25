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Процедуру уничтожения нелегального алкоголя предложили ускорить

Процедуру уничтожения нелегального алкоголя предложили ускорить

01:17  Автор: Екатерина Кутузова


Законопроект: № 63206-8



Процедуру уничтожения изъятого из незаконного оборота алкоголя, который находится на хранении более трёх лет или срок годности которого истёк, предлагают ускорить. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Документ разработали глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и члены Комитета Сергей Рябухин и Вадим Деньгин.

Сейчас изъятый из незаконного оборота алкоголь уничтожается только по решению суда. Законопроект предусматривает передачу изъятого нелегального алкоголя при истечении срока годности или при хранении в уполномоченной организации более трёх лет на уничтожение или утилизацию по решению Росалкогольрегулирования.

Авторы указали, что после выхода постановления Правительства от 28 сентября 2015 года о мерах по пресечению незаконного производства и оборота алкоголя на хранение и уничтожение вывезено 129 миллионов литров нелегальной алкогольной продукции. При этом уничтожено только 68,4 миллиона литров нелегальной продукции. На оплату досудебного хранения имущества на территории страны расходуется свыше 70 миллионов рублей бюджетных средств ежемесячно.

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Чтобы снизить затраты, авторы законопроекта предлагают дать Росалкогольрегулированию возможность принимать решения об уничтожении изъятого алкоголя, который находится на хранении свыше трех лет, а также срок годности которого истёк.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.



#алкоголь


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По материалам: pnp.ru

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